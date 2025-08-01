Beykoz'da denize girmek yasaklandı
İstanbul'un Beykoz ilçesinde dalga boyu yüksekliği sebebiyle 4 gün boyunca denize girmek yasaklandı.
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul'un Beykoz ilçesinde dalga boyu yüksekliği sebebiyle denizze girmek yasaklandı.
Beykoz Kaymakamlığı, Beykoz sınırlarında 4 gün boyunca denize girmenin yasaklandığını duyurdu.
Resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlçemiz Beykoz sınırlarında, sahillerdeki dalga boyu yüksekliği sebebiyle, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince; 31.07.2025 Perşembe, 01.08.2025 Cuma, 02.08.2025 Cumartesi, 03.08.2025 Pazar günlerinde denize girmek yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.