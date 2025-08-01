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Beykoz'da denize girmek yasaklandı

İstanbul'un Beykoz ilçesinde dalga boyu yüksekliği sebebiyle 4 gün boyunca denize girmek yasaklandı.

Güncel
  • 01.08.2025 14:44
  • Giriş: 01.08.2025 14:44
  • Güncelleme: 01.08.2025 14:47
Kaynak: Haber Merkezi
Beykoz'da denize girmek yasaklandı
Fotoğraf: DHA (Arşiv)

İstanbul'un Beykoz ilçesinde dalga boyu yüksekliği sebebiyle denizze girmek yasaklandı.

Beykoz Kaymakamlığı, Beykoz sınırlarında 4 gün boyunca denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

Resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlçemiz Beykoz sınırlarında, sahillerdeki dalga boyu yüksekliği sebebiyle, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince; 31.07.2025 Perşembe, 01.08.2025 Cuma, 02.08.2025 Cumartesi, 03.08.2025 Pazar günlerinde denize girmek yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

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