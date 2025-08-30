Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Beykoz'da dondurma standında elektrik akımına kapılan 18 yaşındaki genç öldü

Beykoz Belediyesinin düzenlediği Beykoz Çayır Festivali'nde dondurma standında elektrik akımına kapılan 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Güncel
  • 30.08.2025 21:24
  • Giriş: 30.08.2025 21:24
  • Güncelleme: 30.08.2025 21:26
Kaynak: AA
Beykoz'da dondurma standında elektrik akımına kapılan 18 yaşındaki genç öldü

Beykoz Belediyesinin festivalinde dondurma satışı yapan akrabasına yardıma giden İbrahim B, dondurma standında bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından ambulansla Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İbrahim B, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerini kapatan polis ekipleri, dondurma tezgahı sahibini gözaltına aldı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olayın ardından festivalin iptal edildiği öğrenildi.

Mersin’de 6 kişinin içinde olduğu tekne alabora oldu
BirGün'e Abone Ol