Beykoz'da hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı

Beykoz Riva yolunda hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkarılırken, hafriyat kamyonu su kanalına düşmekten son anda kurtuldu.

Riva yolu Kaynarca Sapağında saat 09.00 sıralarında seyir halindeki hafriyat kamyonuyla otomobil çarpıştı.

Kazada 2 araçta yolun kenarında bulunan su kanalına doğru savruldu. Hafriyat kamyonunun su kanalına düşmesine demir korkuluklar engel olurken, otomobil sürücüsü ise aracın içinde sıkıştı.

Kazayı görenler, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Vatandaşlar, otomobil içerisinde sıkışan sürücüyü ekipler gelene kadar kendi imkanlarıyla çıkarmaya çalıştı. Sürücü, daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

