Beykoz'da iki genç beton kapak kırılınca kuyuya düştü

Liseöğrencisi 17 yaşındaki Sudem Bilir, bir arkadaşıyla hafta sonu gezisine gittiği Kabakoz Anadolu Feneri'nde bulunan kuyuya düştü.

Üzeri beton kapakla örtülü kuyuda duran ve fotoğraf çekilen iki genç, kapağın kırılmasıyla ölümden döndü.

Bilir'in annesi Göknur Bilir, kuyunun çevresinde önlem alınmadığına dikkat çekerek, "Karaciğerinde yırtılma oldu, 2 gün yoğun bakımda yattı. Doktorlar bile yaşamasının mucize olduğunu söylüyor. Bir başkası da düşebilir" dedi.