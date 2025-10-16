Beykoz'da kadın cinayeti: Fethi Ş. isimli erkek barışma bahanesiyle evine gittiği kadını katletti

İstanbul Beykoz'da Aysel Karakoç (38), eski sevgilisi Fethi Ş. (35) tarafından evinde 5 kez bıçaklanarak katledildi.

Barışma bahanesiyle Aysel Karakoç'un evine gittiği öğrenilen Fethi Ş. polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Beykoz Çubuklu’da bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, Fethi Ş. bir süre önce ayrıldığı Aysel Karakoç’un evine barışma bahanesiyle geldi.

BARIŞMA BAHANESİYLE GELİP ÖLDÜRDÜ

Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Fethi Ş., bıçakla Aysel Karakoç’u boğazından, göğsünden ve kasık bölgesinden 5 kez bıçakladı.

Dairede kadının seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Aysel Karakoç, ambulansla Beykoz'daki Paşabahçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Aysel Karakoç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli Fethi Ş.’yi yakaladı. Gözaltına alınan Fethi Ş. emniyete götürüldü.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattı.