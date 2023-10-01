Beykoz'da kahvehaneye silahlı saldırıyla ilgili 5 şüpheli tutuklandı

Beykoz'da, bir kahvehanede 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Örnektepe Mahallesi'nde bir kahvehaneye yönelik silahlı saldırıyla ilgili çalışma yaptı.

Soruşturma kapsamında saldırıyı Z.A, A.D, M.G. Z.A. ile O.A'nın gerçekleştirdiği belirlendi.

Şüpheli A.D. ile kahvehane sahibi M.Y. arasında geçmiş dönemde kaybettikleri bir davadan dolayı husumet oluştuğu, M.Y'nin kaybettikleri davanın sorumlusu olarak A.D'yi gösterdiği, zararın karşılanması için 1 milyon lira istendiği, silahlı saldırının bu nedenle gerçekleştirildiği tespit edildi.

Ekipler, olayla ilgili Z.A, A.D, M.G. Z.A, O.A, H.Y, Ö.U. ile tedavilerinin ardından M.Y, F.E. ve E.G'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adresleri ve araçlarında yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ve 23 fişek ele geçirildi.

Şüphelilerden A.D'nin avukat olduğu, 10 ayrı suçtan 1 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası, 17 bin 250 lira para cezası nedeniyle aranma kaydı bulunduğu anlaşıldı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Y, E.G. ve F.E. savcılıktan salıverildi.

A.D, O.A, Z.A, Z.A. ve M.G. çıkarıdıkları hakimlikçe tutuklandı, H.Y, M.Y. ve Ö.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.