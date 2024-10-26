Beykoz'da kamyonetin çarptığı motosikletteki zabıta memuru yaralandı
Kaynak: AA
Beykoz'da kamyonetin çarptığı motosikletteki zabıta memuru yaralandı.
Kavacık Mahallesi Orhan Veli Kanık Caddesi'nde seyreden kamyonet, aynı yönde ilerleyen; Beykoz Belediyesinde görevli 2 zabıta memurunun bulunduğu motosiklete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletteki bir zabıta memuru yaralandı.
İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan zabıta memuru, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle zabıta ekipleri ile kamyonet sürücüsü arasında tartışma yaşandı.
Olay anı, aynı yönde ilerleyen bir araç kamerası tarafından kaydedildi.