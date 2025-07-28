Beykoz'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü: 1 kişi gözaltına alındı

Beykoz'da ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Çubuklu Mahallesi Dedeoğlu Caddesi üzerindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Ekipler bölgede soğutma çalışması yaptı.

Yangında yaklaşık 500 metrekarelik otluk alan zarar gördü.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Beykoz Çubuklu Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin yürütülen çalışmalarda 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü resmi X hesabından yapılan paylaşımla, Beykoz Çubuklu Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangına sebep olan işaret fişeğinin atıldığı adresin tespit edildiği bildirildi. Olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığını duyuruldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"28.07.2025 tarihinde Beykoz Çubuklu Mahallesinde meydana gelen yangın ile ilgili yürütülen çalışmalarda; Yangının yanan alanın karşı mahallesinden atılan bir işaret fişeği nedeniyle çıktığı belirlenmiştir. İşaret fişeğinin atıldığı adres tespit edilerek A.A. isimli şüpheli yakalanmıştır. Şahıs işlemlerinin ardından 29.07.2025 tarihinde adli makamlara sevk edilecektir."