Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Beykoz'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Beykoz’da ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın söndürülürken 500 metrekarelik otluk alan zarar gördü.

Güncel
  • 28.07.2025 21:52
  • Giriş: 28.07.2025 21:52
  • Güncelleme: 28.07.2025 22:11
Kaynak: AA
Beykoz'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
FOTOĞRAF: İHA

Beykoz'da ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Çubuklu Mahallesi Dedeoğlu Caddesi üzerindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Ekipler bölgede soğutma çalışması yaptı.

Yangında yaklaşık 500 metrekarelik otluk alan zarar gördü.

BirGün'e Abone Ol