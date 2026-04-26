Beykoz'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Beykoz Kılıçlı Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Valiliği'nin yangına ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

'3 HEKTARLIK AĞAÇLANDIRMA SAHASI ZARAR GÖRMÜŞTÜR'

"Beykoz İlçesi Kılıçlı Mahallesi ormanlık alanda saat 15.50 sıralarında nedeni henüz belirlenemeyen çıkan yangına ise 3 söndürme helikopteri, 17 arazöz ve 80 personel ile müdahale edilmiştir. Yangın saat 18.30 itibariyle kontrol altına alınmış olup yangından 3 hektarlık ağaçlandırma sahası ve makilik alan zarar görmüştür."