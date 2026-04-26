Beykoz'da ormanlık alanda kontrol altına alınan yangında alevler yeniden yükseldi

Beykoz'da ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Soğutma çalışmaları sırasında alevler yeniden yükseldi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Yangın, saat 15.50 sıralarında Kılıçlı Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alandan yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık, Orman Genel Müdürlüğü ekipleri geldi. Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesinin ardından söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışmaları ise sürüyor.

'3 HEKTARLIK AĞAÇLANDIRMA SAHASI ZARAR GÖRMÜŞTÜR'

Yangına ilişkin İstanbul Valiliği açıklamasında, "Beykoz İlçesi Kılıçlı Mahallesi ormanlık alanda saat 15.50 sıralarında nedeni henüz belirlenemeyen çıkan yangına ise 3 söndürme helikopteri, 17 arazöz ve 80 personel ile müdahale edilmiştir. Yangın saat 18.30 itibariyle kontrol altına alınmış olup yangından 3 hektarlık ağaçlandırma sahası ve makilik alan zarar görmüştür" ifadeleri kullanıldı.

ALEVLER YENİDEN YÜKSELDİ

Devam eden soğutma çalışmaları sırasında ormanlık alandan alevler yeniden yükselmeye başladı. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.