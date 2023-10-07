Beykoz'da otoyolda kağıt yüklü TIR'da yangın

Beykoz, Kuzey Marmara Otoyolu'nda hurda kağıt yüklü TIR'da yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle TIR'daki yangın söndürüldü.

Olay, saat 18.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Anadolu Feneri mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre Edirne yönünde ilerleyen hurda kağıt yüklü TIR'da bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden TIR'ın şoförü, aracı emniyet şeridine çekerek durdurdu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, TIR kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

