Beykoz'da 'saf değiştiren' vekilden yandaşlara ikram: "Medya Okulu"nda tanıdık isimler

Beykoz Belediyesi’nde CHP’li Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından koltuğa oturan ve kısa süre sonra saf değiştirerek AKP’ye geçen Özlem Vural Gürzel, icraatlarıyla tartışılmaya devam ediyor. Eylül 2025’te AKP rozeti takan Gürzel’in hayata geçirdiği "Beykoz Medya Okulu" projesi, kamu kaynaklarının iktidara yakın isimlere pay edildiğine yönelik tartışmaları alevlendirdi bir kez daha gözler önüne serdi.

KADRO DEĞİL 'YANDAŞ' ŞOVU

HalkTV’nin haberine göre; Aralık 2025’te başlayan ve iki ay süren "medya okulu" projesinde ders vermek üzere seçilen kadro, iktidar medyasının tanıdık simalarından oluştu. Kamuoyunda tartışmalı çıkışlarıyla bilinen Buket Aydın, Taha Hüseyin Karagöz ve Fulya Öztürk gibi isimlerin yer aldığı ‘eğitimci’ listesi şu şekilde sıralandı:

Fulya Öztürk, Taha Hüseyin Karagöz, Buket Aydın, Başak Şengül, Çağlar Cilara, Türker Akıncı, Hamza Özdemir, Cuma Obuz ve Meliha Ünal.

ÖNCE KOLTUK, SONRA SAF DEĞİŞİMİ

Özlem Vural Gürzel’in belediye içindeki yükselişi ve ardından gelen siyasi hamleleri kamuoyunda uzun süre gündem olmuştu. CHP listelerinden seçilen ancak seçilmiş başkan Köseler’in tutuklanmasıyla elde ettiği Başkanvekilliği koltuğunu AKP saflarına taşıyan Gürzel’in bu adımı, seçmen iradesine müdahale olarak yorumlanmış ve Beykozluların büyük tepkisini çekmişti.