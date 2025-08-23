Beykoz'da trafik akışını tehlikeye düşüren 5 sürücüye para cezası
Kaynak: AA
İSTANBUL (AA) - Beykoz'da, araçlarıyla konvoy oluşturup meşale yakarak trafik akışını tehlikeye düşüren 5 sürücüye idari para cezası uygulandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, araçlarıyla düğün konvoyu oluşturan bazı sürücülerin meşale yakıp trafik akışını tehlikeye düşürdükleri anlara ait görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.
Rüzgarlıbahçe Mahallesi'nde dün trafik güvenliğini tehlikeye düşürdükleri tespit edilen sürücüler M.Y, M.K, Y.K, S.D. ve E.İ yakalandı.
Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun "kol ve grup halinde araç kullanmak" ile "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden idari para cezası uygulandı.