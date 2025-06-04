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Beykoz'da virajı alamayarak devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Ajans Haberleri
  • 04.06.2025 16:42
  • Giriş: 04.06.2025 16:42
  • Güncelleme: 04.06.2025 16:42
Kaynak: AA
Beykoz'da virajı alamayarak devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

İSTANBUL (AA) - Beykoz'da virajı alamayarak devrilen katı atık yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı.

Beykoz Belediyesi'ne ait 34 MTA 757 plakalı kamyon, Kuzey Marmara Otoyolu Riva sapağında virajı alamayarak devrildi.

Kazada, katı atık taşıyan kamyonun sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otoyolda önlem alan polis Riva sapağını trafiğe kapatırken, yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.

Kamyonun yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

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