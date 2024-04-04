Beykoz'da yeniden sayım süreci bugün başlayacak

İstanbul'un Beykoz ilçesinde AKP'nin İlçe Seçim Kurulu'na yaptığı itiraz nedeniyle oy sayım işlemi yeniden yapılacak. Beykoz'da CHP ve AKP'nin adayı arasında 1433 oy farkı varken yeniden sayım işleminin ise bugün yapılması planlanıyor.

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Fotoğraf: AA