Beykoz'da yol verme kavgasında bir polis, diğer aracın 86 yaşındaki sürücüsünü tabancayla ağır yaraladı

Beykoz'da iki sürücü arasında yol verme meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Göztepe Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis memuru S.Ç. ile diğer araç sürücüsü T.T. (86) arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. S.Ç., T.T.'yi durdurmak istemesi ve T.T.'nin durmaması üzerine S.Ç. silahıyla T.T.'nin aracına ateş açtı.

Açılan ateş sonucu yaralanan T.T. ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri bölgede inceleme çalışmaları yaptı.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA: POLİS MEMURU AÇIĞA ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bugün saat 19.00 sıralarında Beykoz Göztepe Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana gelen yaralama olayı üzerine ekiplerin derhal bölgeye intikal ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan kontrolde, polis memuru S.Ç'nin aracıyla seyir halindeyken diğer araç sürücüsü T.T. ile aralarında trafik nedeniyle tartışma çıktığı, S.Ç'nin aracı durdurmak istemesi ve T.T'nin durmaması üzerine S.Ç'nin silahıyla araca doğru ateş etmesi sonucu T.T'nin yaralandığı anlaşılmıştır" ifadesi kullanıldı.

Yaralının hastaneye intikalinin sağlandığı, S.Ç.'nin ise silahla birlikte yakalanarak emniyet birimine götürüldüğü belirtilen açıklamada, polis memuru S.Ç.'nin açığa alınarak görevden uzaklaştırıldığı ve "kasten yaralama" suçundan hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin adli ve idari olarak devam ettiği bildirildi.