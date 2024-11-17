Beykoz'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Beykoz'da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 3 kişi yakalandı.

İlçede 3 kişinin kiralık araçla uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirleyen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler M.K, O.Ç. ve E.Ö'yü araçla Çubuklu Mahallesi'nde yakaladı.

Araçta ve şüphelilerin üst aramasında, çeşitli türde ve miktarda kokain ve narkotik madde, 71 bin lira ve 2 bin 130 dolar ele geçirildi.

Şüphelilerin ikamet adresinde yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız tabanca, çeşitli ebatlarda 33 fişek, 2 hassas terazi, 53 bin 300 lira ve 400 dolar ele geçirildi.

Farklı suçlardan 15 kaydı olduğu belirlenen şüpheliler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ile "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından adli makamlara sevk edildi.