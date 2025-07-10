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Beykoz sahillerinde denize girmek yasaklandı

Beykoz Kaymakamlığı, ilçe sahillerinde dalga boyunun artması nedeniyle 10 Temmuz Perşembe günü denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Yasak, İl İdaresi Kanunu kapsamında alındı.

Güncel
  • 10.07.2025 06:25
  • Giriş: 10.07.2025 06:25
  • Güncelleme: 10.07.2025 06:26
Kaynak: AA
Beykoz sahillerinde denize girmek yasaklandı

İstanbul'da Beykoz Kaymakamlığı, dalga yüksekliği nedeniyle bugün denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "İlçemiz mülki sınırlarında, sahillerdeki dalga boyu yüksekliği sebebiyle 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince 10 Temmuz 2025 Perşembe günü denize girmek yasaklanmıştır." ifadesi kullanıldı.

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