Beykoz sahillerinde denize girmek yasaklandı
Beykoz Kaymakamlığı, ilçe sahillerinde dalga boyunun artması nedeniyle 10 Temmuz Perşembe günü denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Yasak, İl İdaresi Kanunu kapsamında alındı.
Kaynak: AA
İstanbul'da Beykoz Kaymakamlığı, dalga yüksekliği nedeniyle bugün denize girmenin yasaklandığını duyurdu.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "İlçemiz mülki sınırlarında, sahillerdeki dalga boyu yüksekliği sebebiyle 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince 10 Temmuz 2025 Perşembe günü denize girmek yasaklanmıştır." ifadesi kullanıldı.