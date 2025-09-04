Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Beykoz'un Karadeniz kıyılarında denize girmek yasaklandı

Ajans Haberleri
  • 04.09.2025 17:10
  • Giriş: 04.09.2025 17:10
  • Güncelleme: 04.09.2025 17:10
Kaynak: AA
Beykoz'un Karadeniz kıyılarında denize girmek yasaklandı

İSTANBUL (AA) - Beykoz'da Karadeniz'e kıyısı bulunan sahiller, plajlar ve koylarda dalga boyu yüksekliği sebebiyle 2 gün denize girmek yasaklandı.

Beykoz Kaymakamlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ilçe sınırlarında Karadeniz'e kıyısı bulunan sahiller, plajlar ve koylarda dalga boyu yüksekliği sebebiyle 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince yarın ve cumartesi denize girmenin yasaklandığı belirtildi.

BirGün'e Abone Ol