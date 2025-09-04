Beykoz'un Karadeniz kıyılarında denize girmek yasaklandı

Beykoz'da sahiller, plajlar ve koylarda 2 gün denize girmek yasaklandı.

Beykoz Kaymakamlığı, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, ilçe sınırlarında Karadeniz'e kıyısı bulunan sahiller, plajlar ve koylarda dalga boyu yüksekliği sebebiyle 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince yarın ve cumartesi denize girmenin yasaklandığı belirtildi.