Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Beykoz'un Karadeniz kıyılarında denize girmek yasaklandı

Beykoz Kaymakamlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olumsuz koşulları nedeniyle ilçe sınırlarında Karadeniz'e kıyısı bulunan sahiller, plajlar ve koylarda 2 günlük denize giriş yasağı kararı alındığını duyurdu.

Güncel
  • 04.09.2025 17:18
  • Giriş: 04.09.2025 17:18
  • Güncelleme: 04.09.2025 17:22
Kaynak: AA
Beykoz'un Karadeniz kıyılarında denize girmek yasaklandı
Fotoğraf: AA / Arşiv

Beykoz'da sahiller, plajlar ve koylarda 2 gün denize girmek yasaklandı.

Beykoz Kaymakamlığı, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, ilçe sınırlarında Karadeniz'e kıyısı bulunan sahiller, plajlar ve koylarda dalga boyu yüksekliği sebebiyle 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince yarın ve cumartesi denize girmenin yasaklandığı belirtildi.

BirGün'e Abone Ol