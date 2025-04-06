Beykoz’da 3 katlı villaya kumar baskını: 38 gözaltı

İstanbul’un Beykoz ilçesinde kumarhaneye çevrilen bir villaya yapılan baskında 38 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere toplam 351 bin 386 TL idari para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Beykoz’da 3 katlı bir villada kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler villayı takibe aldı. Yavuz Selim Mahallesi Kestanelik Caddesi üzerindeki 3 katlı villada kumar oynatıldığını saptayan polis, operasyon için düğmeye bastı. Saat 02.00 sıralarında çok sayıda polisin katıldığı baskında, kumar oynadığı tespit edilen 38 şüpheli yakalandı. Söz konusu kişilere Kabahatler Kanunu’nun 34. maddesinden toplam 351 bin 386 TL idari para cezası kesildi. Kumar oynamak için yer temin ettiği anlaşılan ve villayı kiraladığı saptanan Y.K isimli şüpheli gözaltına alındı. 586 oyun pulu, 10 deste iskambil kağıdına da Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından el konuldu.