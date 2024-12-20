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Beykoz’da baskın yapılan evde Nil timsahı ve anakonda yılanı ele geçirildi

Beykoz’da bulunan ve ‘Çerkez Cengiz’ olarak bilinen Cengiz Şıklaroğlu’nun evine polis tarafından operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında adreste yapılan aramalarda Kaya Kartalı, Nil timsahı, cennet papağanı, anakonda yılanı gibi hayvanlar ile çeşitli hayvan tahnitleri ele geçirildi.

Ajans Haberleri
  • 20.12.2024 22:48
  • Giriş: 20.12.2024 22:48
  • Güncelleme: 20.12.2024 22:48
Kaynak: İHA
Beykoz’da baskın yapılan evde Nil timsahı ve anakonda yılanı ele geçirildi


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından, Beykoz’da Görele Mahallesi’nde bulunan bir adrese 19 Aralık tarihinde operasyon düzenlendi.
‘Çerkez Cengiz’ olarak bilinen Cengiz Şıklaroğlu’nun evine gerçekleştirilen operasyon neticesinde adreste yapılan aramalarda; 1 adet canlı vaziyette kaya kartalı, 1 adet canlı vaziyette Nil timsahı, 2 adet canlı vaziyette cennet papağanı, 1 adet canlı vaziyette Anakonda Yılanı, 1 adet boa yılanı tahniti, 1 adet taçlı turna tahniti, 1 adet ayı postu, 1 adet Afrika mandası trofesi, 1 adet dağ keçisi tahniti, 1 adet Nil timsahı tahniti ele geçirildi.
Konu ilgili firari olan bir şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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