Beykoz’da İETT otobüsünde çıkan yangın söndürüldü
Beykoz’da seyir halindeki İETT otobüsünün motor kısmında çıkan yangın söndürüldü.
Kaynak: AA
İstanbul Beykoz’da seyir halindeki İETT otobüsünün motor kısmında çıkan yangın söndürüldü.
İstanbul Çevre Yolu Beykoz geçişi Ümraniye istikametinde seyir halinde olan 34 TP 8547 plakalı İETT otobüsünün motor kısmında sebebi bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, otoyolda trafik yoğunluğu oluştu.