Beykoz’da saatler süren orman yangını kontrol altına alındı

İstanbul Beykoz'da dün ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

Kılıçlı Mahallesi Karakiraz mevkisinde dün ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için başlatılan çalışmalara çevre ilçelerden gelen çok sayıda itfaiye ekibi, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler, UMKE ve jandarma ekipleri de destek verdi.

Çalışmalara, yangın söndürme helikopterleri de katıldı.

Ekiplerin saatler süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

İstanbul Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Kılıçlı Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan ve saat 18.30 sıralarında kontrol altına alınan orman yangınının rüzgarın etkisiyle tekrar etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve AFAD ekiplerinin müdahale ettiği yangın saat 01.00 sıralarında yeniden kontrol altına alınmış olup, bölgede soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangına 3 helikopter, 51 araç ve 146 personel müdahale etmiş olup, yangında 14 hektarlık ağaçlandırma sahası ve makilik alan zarar görmüştür." ifadelerine yer verildi.

Beykoz'da, dün ormanlık alanda çıkan ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındığı bildirilen yangının ardından ormanın başka bir bölgesinde alevlerin yükseldiği belirtilmişti.