Beykoz’da su samuru karaya çıktı
İstanbul Beykoz'da sahilde bulunan bir restorana su samuru girdi. Su samuru, restorandaki ağaçlık bir alanda toprağın üzerine uzanırken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: İHA
Beykoz sahilinde bulunan bir restorana su samuru girdi. Bir yurttaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği anlar çevredekileri heyecanlandırdı.
Olay, dün Beykoz sahilinde öğle saatlerinde yaşandı. İstanbul kıyılarında ender rastlanan bir su hayvanı görüldü.
Su samuru olarak bilinen hayvan, Beykoz sahilinde kıyıya çıkarak sahilde bulunan bir restorana girdi.
Restorandaki ağaçlık bir alanda toprağın üzerine uzandı.