Beykozlu çiftçiye 500 bin kışlık fide dağıtımı başladı

Beykoz Belediyesi, çiftçiye söz verilen 500 bin ücretsiz kışlık fide dağıtımına başladı. Çiftçilere seslenen Başkan Alaattin Köseler; “Bu yıl rekor artışla 1.4 milyon yazlık ve kışlık fideyi kendi üretim tesislerimizde üreterek dağıtıyoruz. Beykoz’da tarım yapılan alanın artırılması için gereken desteği vereceğiz ” dedi.

Beykoz Belediyesi tarafından çiftçinin tarladaki maliyetini azaltmak ve tarımı teşvik etmek üzere verilen kışlık fide desteğinden bu sezon Tarım ve Orman Bakanlığı’nda kaydı bulunan Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı 350, Ziraat Odası’nda kaydı bulunan 150 çiftçi yararlanıyor. İlçede Alım Garantili Tarım Modeliyle desteklenen çiftçilere kış ve yaz sezonunda üretilenlerle birlikte dağıtılan fide sayısı yıllık 1.4 milyona ulaştı. Kış sezonunda toplam 500 üreticiye kıvırcık, lolorosso, karnabahar ve brokoli olmak üzere 4 kalem fide dağıtılacak.

Fide dağıtımı için yapılan törene Beykoz Belediyesi Başkan Yardımcıları Taner Aksu, CHP İlçe Başkanı Mahir Taştan, belediye meclis üyeleri ve civar köylerin muhtarları yer aldı.

"TARIMA DESTEĞİMİZİ ARTIRACAĞIZ"

Cumhuriyet Köy Pazarı’nda yapılan fide dağıtım töreninde konuşan Başkan Köseler, Cumhuriyet Köy Pazarı’nın canlandırmaya ve fiziksel koşullarını iyileştirmeye yönelik adımlar atacaklarını ve çiftçinin ürününü yerinde alarak büyük marketlerde satış zincirine ulaştıracaklarını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Bu yıl 1.4 milyon fideyi kendi üretim tesislerimizde üreterek çiftçimize ulaştırıyoruz. İlçede ekilen dikilen ve emekle üretilen alanın mutlaka artması gerekiyor. Bunun da öncüleri sizlersiniz. Alın terinizi akıtarak çok değerli çalışmalar yapıyorsunuz. Kesinlikle bu artış bizi umutlandırıyor. Biz de fide üretim tesisimizi geliştirerek tarıma desteğimizi artıracağız.

"İBB BEYKOZ’DA KIVILCIM YARATTI"

2019 yerel seçimleriyle birlikte Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ve değerli ekibinin gayretleriyle Beykoz ölçeğinde ve diğer ilçelerde büyük bir artış gösterdi. Büyükşehir belediye başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun desteği sahada bir kıvılcım yarattı ve bu bugünkü noktaya gelmemize vesile oldu. Biz de bunun takipçisi ve artışı destekleyen bir anlayışla sizlerin yanında olacağız."

Yeni dönemde "Beykoz’da Tarım Zamanı" mottosuyla yola çıktıklarını ve alım garantisiyle çiftçinin yüzünün güldüğünü ifade eden tarımsal hizmetlerden sorumlu Başkan Yardımcısı Bilgehan Murat Miniç ise Cumhuriyet Köy Pazarı’na yönelik başlatılan projeyle köylerde istihdama katkı sağlanacağını belirtti. Köy pazarında başlayan dağıtımın ardından çiftçiler, fidelerini Beykoz Belediyesi’nin "Tohum ve Fide Üretim Serası"ndan teslim alacak.