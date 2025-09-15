Beylerderesi Barajı’nda su seviyesi kritik düzeyde: Çiftçiler istediği verimi alamayacak

Malatya'da bulunan Beylerderesi Barajı, kuraklık nedeniyle kritike seviyeye düştü.

Baraj suları altında kalan yol ve köprü gün yüzüne çıkarken, bölgede sulama sorunları yaşayan çiftçiler ciddi mağduriyet yaşıyor.

Bölgedeki kuraklığın tarımsal üretimi olumsuz etkilediğini belirten Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, bölgedeki kuraklık ve sulama sorunlarına dikkati çekti.

Solmaz şunları söyledi:

"Bugün aşırı derecede kuraklık yaşamaktayız. Çat Barajı’nda da suyun tamamen bittiği, şu anda normal şekilde alınmayan yerden pompayla su çekilmektedir. Buna mukabil tabii ki bu dereyi biraz su olduğu için besliyorlardır. Bu sene kesinlikle beslemediler. Yukarıda iki yerden, Taftacık Mevkii dediğimiz bölgeyi sulamakta bir kanal çıkıyor. Orada da yeterli değil. Hele hele de bugün son kesimlerde olan bahçeler sulanamadı. Susuzlukla bu yıl çok sıkıntı çekti çiftçilerimiz, kuraklıktan dolayı."

“DON VE KURAKLIK AĞAÇLARI KURUTTU”

Solmaz, kuraklık nedeniyle gelecek yıl çiftçilerin ağaçlarda istediği verimi alamayacağına dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Bu baraj Topsöğüt, Dilek tarafını sulamakta. O bölgedeki tarlalar ve kayısı bahçeleri bu kanaldan su almakta. Fakat şu an gördüğünüz gibi su yok. Ondan dolayı gelecek yıl çiftçilerimiz ağaçlardan istediği verimi alamayacak. Çünkü şu anda meyve ağaçları gelecek senenin tomurcuğunu oluşturmaktadır. Bir de ikincisi, dondan dolayı ağaçlarımız büyük bir darbe yedi. Onun arkasına büyük bir yağış olarak ağaçlarımızı tekrar canlandırmakla beraber oduncu kısmında da hasar olan ağaçlarımız susuzluktan dolayı kurumaya yüz tuttu. Çıkıp gezdiğinizde, baktığınızda görürsünüz, ağaçlarda büyük oranda dal kuruması veya gövde kuruması mevcut şu anda. Bundan dolayı çiftçilerimiz çok mağdur duruma düşmektedir."

“SULAMA BİRLİKLERİ ÇİFTÇİYİ PARA GÖZÜYLE GÖRÜYOR”

Zirai sulamadaki çiftbaşlılığa dikkati çeken Solmaz şu ifadeleri kullandı:

"Bunu daha rahat atlatmamız için bu kanalların bakımı yapılması lazım. Kanallarda bakım olmadığı için suyun yüzde 50'si ara kanallarda kaybolmaktadır. Ana kanalların da tamiri yapılmamaktadır. Bunu defalarca DSİ ile sulama birliklerinden görüşmemizde birbirlerinin üzerine attıkları için düzenli bir verim elde edemiyoruz. Çünkü bugün eğer DSİ’nin elinde olsaydı, devletin elinde olsaydı, belki de bu sıkıntıları biraz daha hafif atlatacaktık. Çünkü devlet kendi eliyle yaptığı işlere bakmaktadır. Bugün sulama birlikleri sadece çiftçiyi para gözüyle görmektedir. 'Çiftçiden ne kadar para alırsak biz o kadar daha rahat ederiz' düşüncesine mevcutturlar. Çünkü kanal tamiri hiç yapılmamaktadır. Yeşilyurt bölgesinde İkizce yazısına giden kanalda, Yeşilyurt’a yakın kanallarda patlaklar var. Defalarca söylememe rağmen hiçbir sulama birliğinin üyesi veya sakası gelip oraları kontrol etmeyip, sular hemen hemen yüzde 50'si ara kanallarda kaybolmaktadır. Bunun için de devletin bir an önce buna çözüm bulup tamamen DSİ’ye devretmesi lazım. Sulama birliklerini ortadan kaldırmamız lazım."