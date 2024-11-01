Beylikdüzü Ambarlı Limanı'ndan İsrail’e mal götürülmesi protesto edildi
Beylikdüzü Ambarlı Limanı'nda bir grup yurttaş, İsrail’le ticaret yapan firmayı protesto etmek için barikat oluşturup yolu kapattı. Yolda uzun tır kuyruğu oluştu.
Kaynak: iHA
İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla toplanan bir grup yurttaş, Beylikdüzü Ambarlı Liman Yolu'nda, İsrail’e malzeme götüren konteynerlerin yolunu kesip kapattı.
Sosyal medya üzerinden örgütlenen olan bir grup, Ambarlı yolunda toplandı.
Kalabalık, yolu kapatarak, üzerinde İsrail’e mal götüren firmanın isminin olduğu tırların geçişine izin vermedi.
Eylem nedeniyle uzun tır kuyruğu oluştu. Yolun açılması için polis ekipleri sevk edildi.