Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık'tan 'deprem' mesajı

İBB'ye yönelik operasyonda gözaltına alınıp tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, dün Silivri merkezli depreme gelen 6.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin mesaj paylaştı.

Koğuşunda depremi hissettiğini belirten Çalık, “Depremin ilk saniyesinden itibaren kalbim, aklım, iyi dileklerim biricik ailem ve birbirinden değerli komşularımla” dedi.

“AFETLERLE YAŞAM KÜLTÜRÜNÜ OLUŞTURMAK ZORUNDAYIZ”

Görev süresi boyunca afetlere hazırlıklı bir kent oluşturmak için çalıştıklarını ifade eden Çalık, “Afetlerle yaşam kültürünü, afet hazırlık bilincini oluşturmak zorundayız. Çünkü Türkiye'nin en az ekonomi, sağlık, eğitim ve adalet gündemi kadar afet gerçeği gündemi var” diyerek afet yönetiminin önemine dikkat çekti.

“DİRENÇLİ KENT HEDEFİYLE DÖRT AFET MERKEZİ KURDUK”

Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü Belediyesi’nin afet yönetimi konusunda attığı adımları da hatırlatarak, “Görevde bulunduğumuz süre boyunca dirençli kent Beylikdüzü hedefiyle, Afet Yönetim Modeli'ni oluşturduk ve dört afet merkezini hayata geçirdik” dedi. Ayrıca, her mahallede bulunan Afet ve Acil Durum İstasyonları ile ilk müdahale kapasitesinin sağlandığını belirtti.

“SİLİVRİ ZİNDANLARINDA TUTSAK OLAN EKİPLER ÇALIŞAMIYOR”

Çalık açıklamasında, afetlere karşı mücadele edecek ekiplerin tutuklu olduğuna da dikkat çekti: “İstanbul’un hem fiziki hem de psikolojik direncini artırmak zorundayız. Ancak bu çalışmaları yapacak ekipler maalesef Silivri zindanlarında tutsak durumda.” Bu çerçevede bir kez daha çağrıda bulunan Çalık, “Bir afetin ne kadar az kayıpla atlatılabileceği, o şehrin afetlere karşı duyarlılığına bağlıdır” dedi.

“AFETLERİ ÖNLEYEMEYEBİLİRİZ AMA SONUÇLARINI ÖNLEMEK BİZİM ELİMİZDE”

Mesajını “Afetlere karşı dayanıklı kentler inşa etmeliyiz” diyerek tamamlayan Çalık, yaşanan felaketlerin etkisini azaltmanın ancak önleyici politikalarla mümkün olduğunu vurguladı: “Afetleri önleyemeyebiliriz ama sonuçlarını önlemek bizim elimizde.”