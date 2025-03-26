Beylikdüzü Belediyesi'nde, Başkanvekilliği görevine Serkan Çebi seçildi

Beylikdüzü Belediye Meclisi'nde, Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan oylamada, Meclis Üyesi Önder Serkan Çebi Başkan Vekili seçildi.

Beylikdüzü Belediye Meclisi, Meclis Birinci Başkanvekili Serdar Mumcu'nun başkanlığında belediye binasındaki meclis salonunda toplandı.

2 İSİM ADAY OLDU

Mumcu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma nedeniyle Belediye Başkanı'nın İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırıldığını belirterek, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri doğrultusunda belediye başkan vekilinin seçileceğini anlattı.

Toplantıda, başkan vekili seçimi için CHP Grubu Meclis Üyesi Önder Serkan Çebi'yi, AKP Grubu Meclis Üyesi Özden Bilgiş'i aday gösterdi. Ardından adaylar için gizli oylamaya geçildi.

Oylamada Çebi 25, Bilgiş 12 oy aldı. İlk tur oylamasında 2 adayın gereken üçte iki çoğunluğu sağlayamaması nedeniyle ikinci tura geçildi. İkinci turda da üçte iki çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçimde üçüncü tur yapıldı.

Salt çoğunluğun arandığı üçüncü turda 37 oyun 24'ünü alan Çebi, Belediye Başkan Vekili seçildi.

"HİZMETLER EKSİKSİZ DEVAM EDECEK"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, toplantı çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, oylamayla Önder Serkan Çebi'nin yasanın öngördüğü çoğunluğu sağlayarak Belediye Başkanvekili seçildiğini söyledi.

Çebi'ye bundan sonraki çalışmalarında başarılar dileyen Zeybek, halka dönük hizmetlerin eksiksiz devam edeceğini bildirdi.

Zeybek, "Buradan Silivri Cezaevi'ne geçeceğim. Orada tutuklu bulunan (Ekrem) İmamoğlu'nu, Çalık'ı ve diğer belediye başkanlarımızı ziyaret edeceğim. Bu Meclis'ten çıkan kararın da sonucunu kendilerine iletmiş olacağım" diye konuştu.