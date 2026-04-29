Beylikdüzü Belediyesi'nden İmamoğlu İnşaat'a ceza

19 Mart 2025 tarihinde başlayan İBB operasyonlarının ardından kayyum atanan İmamoğlu İnşaat’a CHP’li Beylikdüzü Belediyesi tarafından kayyum atandı.

İBB Başkanı seçilmeden önce İmamoğlu'nun belediye başkanlığını yaptığı Beylikdüzü Belediyesi'nde başkan Murat Çalık İBB davasında tutuklanmıştı. Murat Çalık'ın tutuklanmasının ardından 26 Mart tarihinde CHP adayı Önder Serkan Çebi başkanvekili olarak seçilmişti.

11 Nisan tarihinde TMSF ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İmamoğlu İnşaat'a da kayyum atanmıştı. İktidar medyasından Yeni Şafak'ın haberine göre İstanbul Valiliği ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün yazılarının ardından yapılan incelemeler sonucunda İmamoğlu İnşaat'a toplamda 40 milyon 390 bin 479 lira 83 kuruş idari para cezası kesildi.

Kayyum yönetimindeki İmamoğlu İnşaat'a yapılan tebligatın ardından 1 ay içerisinde projedeki aykırılıklar ruhsata uygun hale getirilmezse yıkım kararı uygulanacak. İnşaat şirketi eğer bu süre içerisinde aykırılıkları giderirse bazı ilave para cezaları tahsil edilmeyecek. Aynı zamanda aykırılıkları işlediği değerlendirilen şantiye şefine de para cezası kesildi. Söz konusu kararın belediye encümeni üyelerinin imzası ile kesinleştiği ifade edildi.