Beylikdüzü Belediyesi’nin “Beslenme Saati” uygulamasında yeni dönem: “Bu bir sosyal adalet projesidir”

Beylikdüzü Belediyesi’nin 2022 yılında hayata geçirdiği ve tüm Türkiye’ye örnek olan “Beslenme Saati” uygulamasında 2024-2025 eğitim öğretim yılının yeni dönemi başladı. Başkan Çalık, yeni döneme ilişkin detayları, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde (BAKSM) gerçekleşen tanıtım toplantısında kamuoyuyla paylaştı.

Programa Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Gürbüz Erdagöz, İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce, CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Mülayim Demirtaş ile ilçe protokolü, basın mensupları ve çok sayıda STK temsilcisi katıldı.

BAKSM Trakya Salonu’nda yapılan tanıtım toplantısında konuşan Başkan Çalık, Beslenme Saati uygulamasının bir hak olarak görülmesi gerektiğini vurguladı. Başkan Çalık, uygulamanın herhangi bir siyasi görüşün ötesinde, çocukların temel haklarıyla ilgili olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"BİR ÇOCUĞUN AÇ KALMASI SİYASET ÜSTÜ BİR MESELEDİR"

“Beslenme Saati yardım değil, haktır! Kamu idarelerinde sorumluluk sahibi herkesin bunu önceliğine alması gerekir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e göre memleketimizi aydınlıkla donatacak olan çocuklarımızdır. Her adımda Atatürk’ün, bu millet için yaptıklarından ilham alan bizler de onun gösterdiği yolda, çocuklarımıza daha iyi bir gelecek sağlamak için durmadan çalışmaya devam ediyoruz. Ancak Cumhuriyet Halk Partimizin ve diğer muhalefet partilerinin okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilmesi için Meclis’e sunduğu önergeler, maalesef iktidar partisi milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Oysa bir çocuğun yatağa aç girmesinden hiçbir siyasi fikir fayda göremez, ama bir çocuğun mutluluğundan tüm millet fayda görür.”

Çalık, Beslenme Saati uygulamasının yalnızca bir proje değil, sosyal devlet ilkesini hayata geçiren kalıcı bir model olduğunu da vurguladı. Başkan Çalık, bu uygulamanın köklü bir değişimin parçası olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"SOSYAL DEVLET İLKESİNİ HAYATA GEÇİREN KALICI BİR MODEL"

“İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu öncülüğünde, İstanbul’da köklü bir değişim yaşandı. 2019 yılında pek çok proje hayata geçirildi, sosyal politikalar alanında ciddi atılımlar yapıldı. Tüm bunlar aynı sosyal adalet anlayışının ürünleridir. Biz bu uğurda mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğiz. İşte bu yüzden Beslenme Saati, bizim için alelade bir proje değildir. Hatta bir projeden öte sosyal devlet ilkesini hayata geçiren kalıcı bir modeldir. Beslenme Saati, bizim ahlaki ve vicdani sorumluluğumuzdur. Çocuklarımızın eşit şartlarda büyüdüğü bir düzen için attığımız somut bir adımdır. 2021’den bu yana 10 mahallemizde, yaklaşık 5 bin 675 çocuğumuza toplam 600 bin adet beslenme çantası ulaştırdık. Çantaların üzerinde herhangi bir logo veya kurumsal imza yer almaz. Çünkü burada tek bir amacımız var, çocuklarımızın hayatındaki çok önemli bir eksiği kapatmak.”

"BESLENME ÇANTALARIMIZ ARTIK DAHA SAĞLIKLI"

Beylikdüzü Belediyesi, yeni dönemde Beslenme Saati çantalarının içeriğini daha da zenginleştirdi. Başkan Çalık, bu yıl menüleri oluştururken Fonksiyonel Beslenme ve Bütünsel Sağlık Uzmanı Aslıhan Kaya’nın uzmanlığından faydalandıklarını hatırlatarak, “Çocuklarımızın beslenme çantalarını fiziksel ve zihinsel gelişimlerini destekleyecek şekilde titizlikle planladık. Artık çantalarımız çok daha nitelikli içeriklere sahip” diye konuştu.

Beslenme Saati kapsamında hazırlanan beslenme çantalarında sandviç, kuruyemiş, meyve ve süt gibi temel gıdalar bulunuyor.

Başkan Çalık, projenin sadece Beylikdüzü’nde değil, Türkiye’nin birçok farklı noktasında hayata geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Beslenme Saati’ni kendi ilçelerinde uygulayan belediyelere teşekkür eden Başkan Çalık, hedeflerinin ihtiyaç sahibi çocuk sayısının azalması olduğunu belirterek, şöyle tamamladı:

"KALBİ TÜRKİYE'NİN EVLATLARIYLA ATAN BİRİLERİ VAR VE HEP OLACAK"

“İnanın, temennim bu projeyi uygulayan ilçelerin, illerin artması değil. Esas arzum, beslenme çantası verebileceğimiz ihtiyaç sahibi çocuk kalmamasıdır. Her ailenin kendi evlatlarına yetebildiği bir ekonomik düzenin kurulmasıdır. O güne kadar çocuklarımıza destek olmaya devam edeceğiz. Bu topraklarda hiçbir çocuğun açlıkla mücadele etmediği, hiçbir ailenin çaresizlik içinde olmadığı bir düzeni inşa etme yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. Bu ülkenin çocukları için çalışan, hiçbir ayrım yapmaksızın kalbi Türkiye’nin evlatlarıyla atan birileri var ve hep olacak. Beslenme Saati’ni ortak geleceğimiz adına atılmış dev bir adım olarak görüyoruz. Bir çocuğun gülümsemesi, toplumun en büyük umududur. O umudu çoğaltmak da bizlerin görevidir.”

Programa katılan Beyoğlu Belediye Başkan Güney de konuşmasında çocuk yoksulluğunun derinleştiğine işaret ederek, şunları dile getirdi:

"BEYOĞLU BELEDİYESİ OLARAK AYNI PROJEYİ HAYATA GEÇİRDİK"

“Maalesef öyle bir düzende, öyle bir zamanda yaşıyoruz ki merhametsizliğin, adaletsizliğin kol gezdiği ve bunun bedelini çocukların ödediği günlerden geçiyoruz. Böyle zamanlarda hep beraber sınanıyoruz. Bunun bedelini maalesef çocuklarımız açlıkla ödüyor. Sayın Başkanımızın dediği gibi ‘Açlık ve yoksulluk hiçbir çocuğun kaderi olamaz!’ Sayın Belediye Başkanımız bunu sadece sözde bırakmamış, hayata geçirmiş, vücut bulmuş bir projeyle Beylikdüzü’nde çözdü. Sayın Başkanımız iyi bir belediye başkanı, iyi bir aile babası, iyi bir insan ve onun izlediği yolu biz de bu projeyle izledik. Çünkü parolamız, bakış açımız ve dünya görüşümüz aynı. Biz de aynı hissiyatla şu an Beyoğlu’nda 2 bin 96 çocuğumuza Beslenme Saati hizmetini veriyoruz. Beyoğlu’ndaki 2 bin 96 çocuğumuz adına, tüm Beyoğlu halkı adına ve şahsım olarak Sayın Başkanıma teşekkür ediyorum.”