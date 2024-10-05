Beylikdüzü kültür sanat ile buluştu

Kültür Sanat Servisi

Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde ekim ayı kültür-sanat etkinlikleri çerçevesinde tiyatro, konser ve stand-up gösterilerinden oluşan dopdolu bir program sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Ali Poyrazoğlu, Okan Bayülgen, Şevket Çoruh, Doğu Demirkol, Özgür Turhan ve Barbaros Şansal gibi isimlerin ön plana çıktığı ekim ayı etkinlikleri bugün Okan Bayülgen ile Ebru Unurtan’ın başrollerini paylaştığı ‘Otelde’, 6 Ekim’de Barbaros Şansal’ın tek kişilik gösterisi ‘Burda Olmaz’ ile sürüyor.