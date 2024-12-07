Beylikdüzü'nde 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı

Beylikdüzü'nde bir binanın giriş katındaki dairede patlama meydana geldi. İstanbul Valiliği olayda bir kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Adnan Kahveci Mahallesi Konak Caddesi'ndeki 14 katlı binanın giriş katındaki dairede doğalgaz tesisatından kaynaklı olduğu değerlendirilen bir patlama yaşandı.

Patlama nedeniyle binadan kopan moloz parçaları etrafa yayıldı.

Bina sakinleri apartmanı boşaltırken, haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını bildirdi.

Yapılan yazılı açıklamada "07.12.2024 Cumartesi günü saat 07.30 sıralarında Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Topçu Sokaktaki bir binanın bodrum katında doğalgaza bağlı olduğu tespit edilen bir patlama meydana gelmiştir. Olayda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştır. Yaralı şahısların hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

Elektrik ve doğalgaz akışının kesildiği sokakta ekiplerin çalışması sürüyor.