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Beylikdüzü'nde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 19.05.2025 17:23
  • Giriş: 19.05.2025 17:23
  • Güncelleme: 19.05.2025 17:24
Kaynak: AA
Beylikdüzü'nde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

İstanbul Beylikdüzü'nde, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında hafif yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

D-100 kara yolu Ankara istikametinde 1 hafif ticari araç ve 3 otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Zincirleme kazada hafif yaralanan 3 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

D-100 kara yolu Ankara istikametinde aksayan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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