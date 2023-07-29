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Beylikdüzü'nde 6 yaşındaki çocuğun parmağı yürüyen merdivenlere sıkıştı

Ajans Haberleri
  • 29.07.2023 17:08
  • Giriş: 29.07.2023 17:08
  • Güncelleme: 29.07.2023 17:08
Kaynak: DHA
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Beylikdüzü'nde 6 yaşındaki çocuğun parmağı yürüyen merdivenlere sıkıştı

Beylikdüzü'nde bir AVM içerisinde annesiyle birlikte yürüyen merdivene binen 6 yaşındaki çocuk, bir süre sonra annesinin elini bıraktı. Bir an dengesini kaybederek düşen çocuğun parmağı yürüyen merdivenlere sıkıştı. 

Olay, 15.30 sıralarında Barış Mahallesi, Adakent Caddesinde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi.

Annesiyle birlikte yürüyen merdivenden aşağı inen 6 yaşında ki kız çocuğu, annesinin elini bırakarak indiği sırada dengesini kaybeder düştü.

Düşüş anında küçük kızın parmağı yürüyen merdivenlere sıkıştı. Olayı gören AVM çalışanları hemen polis sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri küçük kızın elini sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

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