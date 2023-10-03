Beylikdüzü'nde arkadaşının motosikletini kundaklayan şüpheli tutuklandı

Beylikdüzü'nde arkadaşının motosikletini kundakladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 28 Eylül'de gece saatlerinde Kavaklı Mahallesi'ndeki bir ikametin önünde park halinde bulunan motosiklet kundaklandı. İtfaiye, motosikletteki yangını söndürürken, polis ekipleri çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Görüntülerden iki ayrı motosikletle gelen şüphelilerden birinin yanıcı maddeyi C.E'ye ait motosikletin üzerine dökerek ateşe verdiği belirlendi.

Olayın C.E'nin daha önceden tanıdığı kişilerce yapıldığını tespit eden polis ekipleri, M.A. ve E.K'yi gözaltına aldı.

Şüpheli M.A'nın, aynı yerde çalıştıkları C.E'nin, kendisinin işten çıkarılmasına sebep olduğunu düşünerek olayı gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, E.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.