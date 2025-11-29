Beylikdüzü'nde balık tutmak için denize açılan kişinin botu alabora oldu: 1 ölü

Beylikdüzü'nde balık tutmak için denize açılan Cihan Coşkun'un botu fırtınalı hava nedeniyle alabora oldu.

Denizde yapılan arama çalışmalarında Coşkun'un cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Marmara Denizi Beylikdüzü Gürpınar açıklarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, balık tutmak için denize açılan Cihan Coşkun’un botu fırtınalı hava nedeniyle alabora oldu.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin denizde ve karada yaptığı arama çalışmalarında Coşkun’un cansız bedenine ulaşıldı.

Coşkun'un cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.