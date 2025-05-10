Beylikdüzü'nde durakta bekleyen metrobüse başka bir metrobüs çarptı: 1 ölü, 20 yaralı
Beylikdüzü'nde Haramidere durağında bir metrobüs, öndeki başka bir metrobüse çarptı. Çarpma nedeniyle yaralıların olduğu öğrenilirken bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İstanbul Valiliği, kaza nedeniyle 1 kişinin öldüğünü, 2'si ağır 20 kişinin ise yaralandığını duyurdu.
İstanbul'un Beylikdüzü'nde bir metrobüsün başka bir metrobüse arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.
Beylikdüzü istikametinde, Haramidere Sanayi Durağı'nda yolcu alan metrobüse, arkadan gelen bir diğer metrobüs çarptı.
Kazada, çok sayıda kişi yaralandı. Araçlardaki yolcular kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, yaralanan yolculardan bazılarına kaza yerinde müdahale ederken, bazıları ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazaya karışan metrobüslerde hasar oluştu, kırılan cam parçalarının yere saçıldığı görüldü.
Kaza nedeniyle Haramidere Sanayi Durağı yolcu alımına kapatıldı. Seferler, Söğütlüçeşme istikametinde kontrollü ve çift yönlü yapılıyor.
Beylikdüzü'nde durakta bekleyen metrobüse başka bir metrobüs çarptı: Yaralılar varhttps://t.co/kZPXlNi2i8 pic.twitter.com/9MAHJJscsD— BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) May 10, 2025
VALİLİK CAN KAYBI VE YARALI SAYISINI DUYURDU
İstanbul Valiliği, 2 metrobüsün çarpışması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2'si ağır 20 kişinin yaralandığını duyurdu.
Açıklamada, "Saat 16.00 sıralarında Beylikdüzü Haramidere Metrobüs Durağı'nda 2 metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 2'si ağır, 20 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız, bölgeye intikal eden sağlık ekiplerimizce çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.