Beylikdüzü'nde durakta bekleyen metrobüse başka bir metrobüs çarptı: Yaralılar var
Haramidere’de metrobüs öndeki başka bir metrobüse çarptı. Çarpma sonrası yaralıların olduğu öğrenilirken bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaynak: AA
İstanbul'un Beylikdüzü'nde bir metrobüsün başka bir metrobüse arkadan çarpması sonucu yaralananlar oldu.
Haramidere Durağı'nda yolcu alan bir metrobüse arkadan gelen başka bir metrobüs henüz belirlenemeyen bir nedenle çarptı.
Çarpmanın etkisiyle dışarı çıkan yolculardan bazılarının yaralandığı görüldü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Beylikdüzü'nde durakta bekleyen metrobüse başka bir metrobüs çarptı: Yaralılar varhttps://t.co/kZPXlNi2i8 pic.twitter.com/9MAHJJscsD— BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) May 10, 2025