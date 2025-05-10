Beylikdüzü'nde durakta bekleyen metrobüse başka bir metrobüs çarptı: Yaralılar var

İstanbul'un Beylikdüzü'nde bir metrobüsün başka bir metrobüse arkadan çarpması sonucu yaralananlar oldu.

Haramidere Durağı'nda yolcu alan bir metrobüse arkadan gelen başka bir metrobüs henüz belirlenemeyen bir nedenle çarptı.

Çarpmanın etkisiyle dışarı çıkan yolculardan bazılarının yaralandığı görüldü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.