Beylikdüzü'nde evden hırsızlık yapıp otomobil çalan 2 şüpheli yakalandı

Beylikdüzü'nde 4 evden hırsızlık ve 2 otomobilin çalınmasına ilişkin 3 şüpheliden ikisi gözaltına alındı.

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, Gürpınar Mahallesi'ndeki 4 evden hırsızlık yapılması ve 2 otomobilin çalınması üzerine çalışma başlatıldı.

Hırsızlık olaylarının gerçekleştiği adreslerdeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin İ.B, B.A. ve M.A. olduğunu belirledi.

Ekipler, Pınar Mahallesi'nde yaptıkları operasyonda şüpheliler İ.B. ve M.A'yı gözaltına aldı.

Çalınan otomobillerden biri polis ekipleri tarafından bulunurken, B.A'nın diğer otomobili 30 bin liraya sattığı öğrenildi.

Firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma devam ederken gözaltındaki yaşı küçük 2 şüpheli, Beylikdüzü Çocuk Büro Amirliğine teslim edildi.