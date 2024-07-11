Beylikdüzü'nde genç kadın, erkek kardeşi tarafından bıçaklanarak katledildi

İstanbul Beylikdüzü’nde kardeşi Hüseyin K. tarafından bıçaklanan Merve K. hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan Hüseyin K. adliyeye sevk edildi.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde 28 yaşındaki Merve K. isimli kadın kardeşi Hüseyin K. tarafından katledildi.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yakuplu Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Hüseyin K. ile aynı evde yaşadığı ablası Merve K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Hüseyin K. tartışmanın ardından Merve K’yi bıçaklayarak ağır yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, yaralı kadın olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hüseyin K. ise, olayda kullandığı bıçakla yakalanarak gözaltına alındı.

Ağır yaralanan Merve K. yapılan müdahalelere rağmen bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan Hüseyin K. ise polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.