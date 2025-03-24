Beylikdüzü'nde halk sokağa çıktı: "Mehmet Başkan yalnız değildir"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ı ilçe halkı yalnız bırakmadı. Destek için belediye binasının bahçesinde toplanan yüzlerce kişi hep bir ağızdan Başkan Çalık için adalet istedi.

CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Mülayim Demirtaş, Başkan Çalık’ın eşi Zehra Çalık ve oğlu Murathan Çalık da alandaydı. Marş ve şarkıların hep bir ağızdan söylendiği halk buluşmasında, Saraçhane’deki buluşma da canlı yayınla verildi.

Beylikdüzülü vatandaşlar, sloganlar ve dayanışma mesajlarıyla tepkisini gösterirken, Ekrem İmamoğlu’na da atıfta bulunarak, “İstanbul emanetine sahip çıkacağız” mesajını yineledi.

"BEYLİKDÜZÜ, MURAT ÇALIK’IN BİZE BIRAKTIĞI EMANET"

CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Mülayim Demirtaş, Başkan Çalık’ın sadece bir belediye başkanı değil, halkın dostu olduğunu vurgulayarak, "Mehmet Murat Çalık çocukların ağabeyi, akranlarının arkadaşı, her zaman garibanın yanında insan dostuydu. Ekrem Başkanımız da çıkacak, Mehmet Murat Çalık Başkanımız da çıkacak. Tekrar belediyelere gelecekler. Halkımıza hizmet edecekler. Vatandaşa hizmetin önünü kesmeye çalışanlar, siyasi tarihin çöplüğüne gidecekler. Biz her daim Mehmet başkanın destekçisi olacağız. Beylikdüzü, Mehmet Murat Çalık’ın bize bıraktığı emanet korumak zorundayız. İstanbul, Ekrem Başkanın bize emaneti korumak zorundayız" ifadelerini kullandı.

"BU SÜREÇTEN DAHA DA GÜÇLENEREK ÇIKACAĞIZ"

Başkan Çalık’ın eşi Zehra Çalık ise eşinin hukuka aykırı şekilde tutuklandığını belirterek, “Biz Beylikdüzü halkı olarak burada Başkanımız Mehmet Murat Çalık ile hep birlikte yan yana omuz omuza olacağız. Ben inanıyorum ki ülkece bu süreçten daha da güçlenerek çıkacağız” dedi.