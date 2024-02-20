Beylikdüzü'nde kaldırıma çıkan otomobi yayalara çarptı

Beylikdüzü'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırımda yürüyen yayalara çarptı. 3 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücü ise gözaltına alındı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında E-5 Yanyol Barış Mahallesi mevkii Avcılar istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 FLL 946 plakalı otomobiliyle yolda hızla ilerleyen sürücü Ahmad S.K., sola dönüş yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil kaldırımda yürüyen yayalara çarptı, ardından da bir iş yerine çarparak durabildi. Otomobilin çarptığı 3 kişiden biri demir çitleri aşarak iş yeri bahçesine savruldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara müdahale etti. Yaralılar Mustafa K., Doğukan K. ve M. K. hastaneye kaldırıldı. Sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin yayalara çarptığı anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.