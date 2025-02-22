Beylikdüzü'nde kar küreme kamyonu devrildi: 1 yaralı
Beylikdüzü'nde kar küreme kamyonunun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Kaynak: AA
İstanbul Beylikdüzü'nde kontrolden çıkarak devrilen kar küreme kamyonunun sürücüsü yaralandı.
E-5 (D-100) Otoyolu Yakuplu mevkisi Ankara istikameti üzerinde yol temizleme ve tuzlama çalışması yapan kar küreme kamyonu, buzlanmanın etkili olduğu yolda kontrolden çıkarak devrildi.
SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI
Bir süre otoyolda sürüklenen araç, yan yolda durdu.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kamyondan yola savrulan tuz ise ekipler tarafından temizlendi.