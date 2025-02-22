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Beylikdüzü'nde kar küreme kamyonu devrildi: 1 yaralı

Beylikdüzü'nde kar küreme kamyonunun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Güncel
  • 22.02.2025 08:50
  • Giriş: 22.02.2025 08:50
  • Güncelleme: 22.02.2025 08:53
Kaynak: AA
Beylikdüzü'nde kar küreme kamyonu devrildi: 1 yaralı
Fotoğraf: İHA

İstanbul Beylikdüzü'nde kontrolden çıkarak devrilen kar küreme kamyonunun sürücüsü yaralandı.

E-5 (D-100) Otoyolu Yakuplu mevkisi Ankara istikameti üzerinde yol temizleme ve tuzlama çalışması yapan kar küreme kamyonu, buzlanmanın etkili olduğu yolda kontrolden çıkarak devrildi.

Fotoğraf: AA

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Bir süre otoyolda sürüklenen araç, yan yolda durdu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kamyondan yola savrulan tuz ise ekipler tarafından temizlendi.

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