Beylikdüzü'nde kimyasal madde fabrikasında yangın

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bulunan bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

Yangın, sabah saatlerinde Beylikdüzü Haramidere Beysan Sanayi sitesinde bulunan SCX Zeta isimli temizlik malzemeleri üreten kimya fabrikasının deposunda meydana geldi.

Henüz bilinmeyen nedenle yaşanan yangın kısa sürede tüm depoyu sardı. Yangın, ihbar üzerine birçok ilçeden gelen itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Deposunda yangın çıkan fabrikanın kozmetik, temizlik ve hijyen ürünleri imal ettiği ve ürünlerin bulunduğu depo kısmında yangın çıktığı öğrenildi.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken itfaiye ekipleri fabrikada duman tahliyesi yaptı.