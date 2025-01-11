Beylikdüzü'nde makaslayan tır zincirleme kazaya yol açtı

Beylikdüzü'nde makaslayan tır nedeniyle 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu Ankara istikametinde Tahir K. idaresindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu makaslayarak metrobüs yolundaki bariyerlere çarptı.

Bu sırada aynı yönden gelen cip ve otomobil de tıra çarparak durabildi.

Fotoğraf: İHA

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Tahir K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Ekiplerin araçları yoldan kaldırma çalışması sürüyor.