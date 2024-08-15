Beylikdüzü'nde metrobüste çıkan yangın söndürüldü

TÜYAP istikametinde ilerleyen metrobüsün, Beylikdüzü Metrobüs Durağı'nda yolcular indiği sırada motor kısmından dumanlar yükseldi.

Dumanları fark eden araç sürücüsü, yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Yangın söndürülürken, seferlerde kısa süreli aksama yaşandı.

Metrobüsün çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Bu arada, metrobüsün motor kısmında çıkan yangına sürücünün müdahale ettiği anlar bir vatandaşın cep telefonuyla kaydedildi.