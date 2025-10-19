Beylikdüzü'nde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'nde, otomobille çarpışan motosikletin 19 yaşındaki sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Dün akşam saatlerinde Kavaklı Mahallesi Ayazma Caddesi'nde seyreden M.K. idaresindeki 34 NFS 112 plakalı otomobille A.A'nın (19) kullandığı 34 MLA 733 plakalı motosiklet çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı motosiklet sürücüsü A.A. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti.
Otomobil sürücüsü ise olay yerinde kaçarken aracı çevrede terk edilmiş halde bulundu.
Sürücü M.K., 2 saat sonra polis merkezine gelerek teslim oldu.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Motosiklet sürücüsünün cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak, defnedilmek üzere Bolu'ya götürüldü.